Мир 07 января 2024, 10:46 Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 128 NHK: число жертв при землетрясениях в Японии увеличилось до 128 Zhang Xiaoyu / Global Look Press

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Количество жертв в результате серии землетрясений в Японии увеличилось до 128. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление местных властей.

Как минимум 560 человек получили ранения различной степени тяжести. Спасатели также не могут установить местонахождение боле 220 местных жителей.

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Авторы материала уточнили, что природный катаклизм в Японии унес жизни свыше 100 человек впервые с 2016 года, когда в ходе землетрясения в префектуре Кумамото погибли 273 человека.

В первый день 2024 года на западе Японии начались мощные землетрясения. Самую большую сейсмическую активность зафиксировали в префектуре Исикава, где катаклизм уничтожил порядка 250 домов, а вспыхнувшие пожары — свыше 300 построек.

В настоящее время на территории всей Исикавы есть перебои в подаче тепла, электричества и воды, а также нехватка топлива.

Ранее разбушевавшееся цунами на японском острове Хонсю показали на видео. Высокая морская волна сносила на своем пути людей, дома и автомобили.