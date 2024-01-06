Мир 06 января 2024, 12:47 Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 126 NHK: число жертв при землетрясениях в Японии увеличилось до 126 Global Look Press

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Число погибших при серии землетрясений в Японии достигло 126. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на заявление местных властей.

Как минимум 516 человек получили травмы различно степени тяжести. Спасатели не могут установить местонахождение еще 222 жителей.

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Журналисты уточнили, что землетрясение в Японии унесло жизни более 100 человек впервые с 2016 года, когда при катаклизме в префектуре Кумамото погибли 273 человека.

Мощные землетрясения в западной части Японии начались в первый день 2024 года. Самым пострадавшим оказался регион Исикава, где подземные толчки уничтожили свыше 250 домов, а начавшиеся пожары — более 300 построек.

На территории префектуры по-прежнему сохраняется нехватка топлива, есть перебои в подаче воды и электричества.

Ранее появились кадры последствий цунами на японском острове Хонсю. Поднявшаяся с моря волна сносила дома, автомобили и людей.