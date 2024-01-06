Мир 06 января 2024, 08:45 Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 110 NHK: число жертв при землетрясениях в Японии увеличилось до 110 Pixabay

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Количество погибших в результате землетрясений в Японии достигло 110. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные властей.

Также как минимум 516 человек получили травмы. В настоящее время спасатели пытаются установить местоположение еще 222 человек.

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В поисковых работах задействовали экстренные службы и Силы самообороны Японии. Наиболее пострадавшим регионом оказалась префектура Исикава, подземные толчки уничтожили там порядка 250 домов.

Кроме того, в Исикаве сложилась непростая гуманитарная обстановка, есть перебои с подачей воды и электричества, а также присутствует нехватка топлива. Глава правительства Фумио Кисида призывал не допустить вспышек инфекций в пунктах временного размещения эвакуированных людей.

В первый день 2024 года западное побережье Японии сотрясла серия мощных землетрясений. Сейсмологи допустили, что усиление подземных толчков спровоцирует ряд оползней в ряде районов.