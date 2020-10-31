Число погибших при землетрясении жителей Турции достигло 20

При землетрясении в турецком Измире погибли 20 человек, пострадали 786. Уточненные данные предоставило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

Из 20 человек один утонул, остальные погибли при обрушениях. 725 граждан получили ранения в Измире, пять — в Манисе, два — в Балыкесире и 54 — в Айдыне. Спасатели продолжают работы в 14 из 17 обрушившихся зданиях региона. В трех операции уже завершены, передает агентство Anadolu.

Сразу после основного толчка произошло еще 244 более слабых магнитудой более четырех баллов. Эпицентр землетрясения находится на глубине 16,54 километра.

Некоторые пострадавшие ждут спасения в течение долгого времени. Например, в обломках здания на побережье в Измире два человека были найдены лишь через девять часов после обрушения. В регион прибыли самолеты с гуманитарной помощью, палатками и кроватями для тех, кто потерял жилье. На месте работают волонтеры турецкого отделения Красного Полумесяца. Они раздают пострадавшим еду и воду.

Подземные толчки затронили и ближайшие к Турции греческие острова. Там погибли как миниуи два человека.