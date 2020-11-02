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    02 ноября 2020, 10:40

    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 83

    Юлия Булыгина

    После землетрясения в турецком Измире, которое произошло 30 октября, погибли 83 человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные власти.
    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 83

    Ранее стало известно, что спасатели смогли вытащить из-под завалов трехлетнего ребенка. Он пролежал на улице с момента землетрясения.

    Землетрясение в Турции произошло 30 октября, магнитуда составила 6,6 баллов. При обрушении зданий в провинции Измир погибли почти 80 человек, обрушилось более 20 зданий. По предварительным данным, число пострадавших достигло тысячи. Уже четвертые сутки продолжаются спасательные работы.