Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 83

Ранее стало известно, что спасатели смогли вытащить из-под завалов трехлетнего ребенка. Он пролежал на улице с момента землетрясения.

Землетрясение в Турции произошло 30 октября, магнитуда составила 6,6 баллов. При обрушении зданий в провинции Измир погибли почти 80 человек, обрушилось более 20 зданий. По предварительным данным, число пострадавших достигло тысячи. Уже четвертые сутки продолжаются спасательные работы.