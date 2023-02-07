Мир 07 февраля 2023, 20:23 Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 4544 Власти Турции: количество погибших в стране в результате землетрясения увеличилось до 4544 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Число жертв разрушительного землетрясения в Труции продолжает расти. По обновленных данным, которые сообщил глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар, погибло 4544 человека, ранено почти 27 тысяч. Его слова передал ТАСС.

«Сейчас у нас 4544 погибших, 26721 человек пострадал», — сказал он.

Реклама

Татар добавил, что с момента первого толчка, который произошел утром 6 февраля, зарегистрировано 455 повторных подземных ударов. Большинство их них имели амплитуду от трех до шести.

Реклама

Спасательные работы в Турции продолжаются круглосуточно. На помощь им отправились российские МЧСники. Они привезли с собой специальную технику для поиска людей, кинологические расчеты и мобильный госпиталь. Возможно, в скором времени первую группу укрепят вторым эшелоном сотрудников МЧС.

Ранее представитель поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» Игорь Акмаев рассказал, что шансы найти живых людей под завалами в Турции еще есть. Но с каждым часом они становятся все меньше.