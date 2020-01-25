Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20

Спасатели нашли еще одного погибшего во время мощного землетрясения на востоке Турции. По последним данным, от катаклизма погибли уже 20 человек. Ранены около 800 человек.

О количестве жертв сообщило агентство Andolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг вечером в пятницу, 24 января. После этого были еще 60 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 баллов. Подземные толчки ощущали в соседних Элязыгу провинциях и на севере Сирии.

AFAD на своей странице в Twitter сообщило, что спасатели достали недавно из-под завалов двух человек — они живы.

В зоне бедствия сейчас работают около 500 спасателей. Они съехались из 28 провинций Турции. В район землетрясения также привезли более 1500 палаток. Выживших пока отправляют туда. Ситуацию после землетрясения взял под свой личный контроль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.