    25 января 2020, 09:14

    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20

    Андрей Иванов

    Спасатели нашли еще одного погибшего во время мощного землетрясения на востоке Турции. По последним данным, от катаклизма погибли уже 20 человек. Ранены около 800 человек.
    Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20

    О количестве жертв сообщило агентство Andolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

    Землетрясение магнитудой 6,8 произошло произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг вечером в пятницу, 24 января. После этого были еще 60 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 баллов. Подземные толчки ощущали в соседних Элязыгу провинциях и на севере Сирии.

    AFAD на своей странице в Twitter сообщило, что спасатели достали недавно из-под завалов двух человек — они живы.

    В зоне бедствия сейчас работают около 500 спасателей. Они съехались из 28 провинций Турции. В район землетрясения также привезли более 1500 палаток. Выживших пока отправляют туда. Ситуацию после землетрясения взял под свой личный контроль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.