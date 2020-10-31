Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 24 человек

Число жертв при землетрясении на западе Турции увеличилось до 24. Такие данные сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

«В результате землетрясения в Измире погибли 24 человека», — приводит сообщение Anadolu. Число пострадавших возросло до 804 человек.

Ранее поступала информация о 20 скончавшихся и 786 раненых.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем накануне днем на западе Турции. Сразу после основного толчка произошло еще 244 более слабых магнитудой более четырех баллов. Эпицентр землетрясения находится на глубине 16,54 километра.

В регион прибыли самолеты с гуманитарной помощью, палатками и кроватями для тех, кто потерял жилье. На месте работают волонтеры турецкого отделения Красного Полумесяца. Они раздают пострадавшим еду и воду.

Некоторые пострадавшие по несколько часов ждут спасения. Так, в обломках здания на побережье в Измире два человека были найдены только через девять часов после обрушения.