Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 18 человек

Число жертв сильного землетрясении на востоке Турции увеличилось до 18 человек. 553 человека пострадали.

В районах землетрясения работает около пяти сотен команд спасателей из 28 турецких провинций. На место происшествия доставлены 1689 палаток, 1656 кроватей и 9,2 тысячи одеял, пишет РИА «Новости».

«Все наши службы, в первую очередь AFAD и Общество Красного Полумесяца, находятся вместе с нашим народом. Я желаю нашим братьям, погибшим в результате землетрясения, милосердия Аллаха, а раненым — быстрого исцеления», — обратился к гражданам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter.

Он также сообщил, что турецкие учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий катастрофы. В места, пострадавшие от землетрясения, были отправлены министры окружающей среды и градостроительства, главы МВД и минздрава.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в девять часов вечера по московскому времени в районе города Сивридже на востоке страны. Согласно предварительной информации, в результате бедствия россияне не пострадали.