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    01 ноября 2020, 13:42

    Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 51

    Алена Макаренко

    Число погибших при землетрясении в турецкой провинции Измир возросло до 51. Об этом рассказал вице-президент республики Фуат Октай, сообщило Sözcü со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
    Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 51

    «По последним данным, число жертв возросло до 51», — заявил он.

    Ранее была информация о 49 погибших.

    Пострадали 896 человек. Из них 682 раненых уже выписаны из больниц, а 214 граждан еще находятся под присмотром медиков.

    Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Турции днем 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море, рядом с городом Сеферихисар провинции Измир, на глубине 16,54 километра. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах. Местные сейсмологи оценили их магнитуду в 6,9. На острове Самос два человека погибли и 20 получили ранения.

    Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Обрушились как минимум 20 зданий в Измире. Спасатели продолжают искать людей под завалами. В регион прибыли самолеты с гуманитарной помощью, палатками и кроватями для тех, кто потерял жилье.

    После землетрясения произошло 658 афтершоков, из которых 40 были магнитудой более четырех. На следующий день после ЧП турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приехал в провинцию, чтобы осмотреть район и встретиться с семьями погибших.

    Президент России Владимир Путин направил соболезнования Эрдогану и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису.