Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 39

По последним данным, погибли 39 человек, пострадали 885 человек. В девяти разрушенных зданиях продолжаются поисково-спасательные работы, уточнила «Газета.ru».

Ранее поступала информация о 35 жертвах происшествия. На лечении в больницах находится больше 200 человек.

Мощное землетрясение произошло 30 октября днем в провинции Измир на западе Турции. За ним последовали десятки повторных подземных толчков. Магнитуда 37 афтершоков превысила четыре балла, писало РИА ФАН. Эпицентр землетрясения находился на глубине 16,54 километра. Толчки начались в Эгейском море и ощущались в Афинах и Стамбуле. Магнитуду землетрясения греческие сейсмологи оценили в 6,9.

Землетрясение вызвало небольшое цунами, обрушены здания, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. Самолеты доставили в регион гуманитарную помощь, палатки и кровати для тех, кто остался без жилья. На месте работают волонтеры турецкого отделения Красного Полумесяца.