Мир 10 февраля 2023, 09:53 Число погибших при землетрясении в Турции превысило 18 тысяч человек AFAD: в Турции из-за землетрясения погибли 18 342 человека, пострадали 74 242 Пресс-служба МЧС

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По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 18 342 человека, еще 74 242 пострадали. Об этом заявило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), написало РИА «Новости».

«На данный момент число жертв — 18 342, раненых — 74 242», — сказано в сообщении.

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Землетрясение магнитудой 7,7 случилось на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что оно стало самым сильным с 1939 года. Подземные толчки почувствовали и в Сирии. Там погибли более тысячи жителей.

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Российские спасатели находятся сейчас в Турции и Сирии и помогают в разборе завалов. Также в работах участвуют и российские военные. Они вытащили в САР с 6 февраля 47 человек. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этом государстве генерал-майор Олег Егоров.