Мир 09 сентября 2023, 16:39 Число погибших при землетрясении в Марокко превысило тысячу Al-Arabiya: при землетрясении в Марокко погибли 1037 человек, 1204 пострадали YouTube

Читать 360tv в

Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 1037, пострадали 1204 жителя. Об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

«Число погибших в результате землетрясения составляет 1037, еще 1204 ранены», — передал канал.

Реклама

Очаг семибалльного землетрясения находился на глубине 10 километров и в 77 километрах к юго-западу от Марракеша. Несколько зданий в близлежащих городах частично или полностью обрушены, в некоторых районах нет электричества, дороги разбиты и заблокированы, жители бежали из своих домов.

«Марокканцы разместили видеоролики, на которых видно, как здания превратились в руины и пыль, а также повреждены части знаменитых красных стен, окружающих старый город Марракеша, объект всемирного наследия ЮНЕСКО», — писало издание.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с трагическими последствиями катастрофы. Глава российского государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент ОАЭ шейх Мохамед бен Заид Аль Нахайян также распорядился построить воздушный мост для доставки критически важных грузов. Саудовская Аравия выразила соболезнования семьям погибших после мощного землетрясения.