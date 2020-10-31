Число погибших при землетрясении в Измире возросло до 25

Погибли 25 человек. При этом накануне говорилось о 24 жертвах. Ранения получили 804 человека.

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировали накануне днем на западе Турции. Сразу после основного толчка произошли другие, более слабые толчки — магнитудой выше четырех баллов. Эпицентр землетрясения расположился на глубине 16,54 километра. Разрушения были зафиксированы не только на территории Турции, но и в Греции. На острове Самос погибли два подростка.

Самолеты доставили в регион гуманитарную помощь, палатки и кровати для тех, кто остался без жилья. На месте работают волонтеры турецкого отделения Красного Полумесяца. Они выдают еду и воду тем, кто получил травмы или остался без крова. К поисково-спасательным работам привлечены около четырех тысяч человек, 20 собак-спасателей и 475 автомобилей.

Некоторые пострадавшие по несколько часов ждут спасения. Двух человек увидели в обломках здания на побережье в Измире только через девять часов после обрушения. После ЧП жители многоэтажных домов планировали ночевать в машинах или переезжали в пригород, в одноэтажные здания.

Губернатор Измира Явуз Кешгер призвал местных жителей не паниковать и лишний раз не выезжать на личном транспорте, чтобы не мешать движению спасателей и медицинских бригад к зоне бедствия.