Мир 21 ноября 2022, 19:24 Число погибших при землетрясении в Индонезии достигло 162 человек Власти Западной Явы сообщили о гибели 162 человек из-за землетрясения в Индонезии Unsplash

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Число погибших в результате землетрясения в Индонезии выросло до 162 человек. Новые данные о жертвах озвучили представители властей провинции Западная Ява, сообщил ТАСС.

Местное издание «Компас» уточнило, что большинство погибших при землетрясении были детьми. Ранее говорилось о 56 погибших местных жителях.

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Эпицентр землетрясения находился в 74 километрах юго-восточнее столицы Индонезии. Установлено, что очаг толчков залегал на глубине около пяти километров. Магнитуду землетрясения оценили в 5,1.

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Самый большой урон стихия нанесла округу Чианджур в провинции Западная Ява. Разрушенными оказались школы и больницы, несколько административных зданий и семь жилых домов.

В Кабанском районе Бурятии на берегу озера Байкал 11 ноября также фиксировали подземный толчок. Его ощутили жители Иркутска, а также в Ольхонском, Ангорском, Шелеховском, Слюдянском, Усольском и Эхирит-Булагатском городских округах региона.