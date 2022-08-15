Число погибших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло шести

МЧС Армении сообщило еще об одном погибшем в результате взрыва, который произошел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване. Таким образом, число жертв увеличилось до шести, сообщает РИА «Новости»

Данные о пострадавших постоянно меняются. На данный момент МЧС Армении сообщило, что ранения получили более 60 человек, 17 считаются пропавшими без вести.

ЧП произошло 14 августа в магазине с пиротехническими товарами. Это привело к обрушению зданию и сильному пожару.

Пожару присвоили третью категорию сложности. В тушении участвуют «50 спасателей и 155 пожарных-спасателей», отметила пресс-служба местного управления МЧС. Работы возглавил министр внутренних дел Армен Памбухчян.

Спасателям Армении к утру понедельника не удалось потушить пожар на ереванском оптовом рынке «Сурмалу».

Посольство России в Армении сообщило о проверке, были ли среди пострадавших россияне.