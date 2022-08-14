Число погибших при взрыве в ТЦ «Сурмалу» в Ереване увеличилось до двух

Число погибших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване выросло до двух. Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения Армении, передало РИА «Новости».

«Спасатели извлекли из-под завалов тело одного человека. Число погибших в результате взрыва увеличилось до двух человек», — сказано в сообщении.

В общей сложности в результате взрыва пиротехники 60 человек получили ранения, 36 из них находятся в состоянии средней тяжести, 22 пострадавших уже выписали из больницы.

Взрыв на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване прогремел днем 14 августа. Одно из зданий комплекса обрушилось. По предварительным данным, загорелся и взорвался склад взрывчатых веществ. В республиканском Следственном комитете отметили: специалисты не могут начать устанавливать причины случившегося, пока не потушен огонь. Спасатели долгое время не могли справиться с пожаром, ему присвоили третью категорию сложности.