Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло с 22 до 28 человек | 360°

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Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло с 22 до 28 человек

Глава Минздрава Турции Коджа: число погибших при взрыве на шахте увеличилось до 28

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Число погибших в результате мощного взрыва на шахте на севере Турции достигло 28. Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа написал глава ведомства в Twitter.

«Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28», — сказано в сообщении

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По его словам, в турецкие больницы госпитализированы 11 пострадавших.

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Взрыв прогремел в шахте на севере Турции. Первоначально в Минздраве отметили, что по меньшей мере два шахтера погибли, 20 получили ранения. Затем МВД Турции рассказало о 14 погибших. Коджа сообщил, что в результате погибли 22 человека.

Взрыв произошел в пятницу, 14 октября, на глубине 300 метров под землей. По данным местных властей, в тот момент в шахте находились 115 рабочих. Некоторых горняков удалось вовремя эвакуировать. Но Гпосле взрыва в под землей оказались заблокированы 49 шахтеров.

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