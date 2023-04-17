Мир 17 апреля 2023, 10:53 Число погибших при взрыве газа в Жанаозене выросло до четырех МЧС Казахстана: при взрыве газа в жилом доме в Жанаозене погибли четыре человека Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Четыре человека погибли при взрыве газа в двухэтажном жилом доме в казахстанском городе Жанаозене. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС республики.

«В 11:45 (08:45 по московскому времени) из-под завалов извлечено тело женщины», — говорится в сообщении.

Реклама

По данным ведомства, из-под обломков здания спасены четыре человека, столько же погибли. Шестеро пострадавших продолжают находиться в лечебных учреждениях. В настоящее время разбор завалов продолжается.

ЧП произошло около двух часов ночи по московскому времени в 12-квартирном двухэтажном жилом доме в Жанаозене в Казахстане. В результате взрыва газового баллона обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров. Всего общая площадь дома составляет 600 квадратных метров. Ранее в республиканском МЧС сообщили об 11 пострадавших, их передали медикам. Обстоятельства случившегося выясняются.