Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 9

Число погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в Китае увеличилось до девяти. Изначально говорилось о четырех умерших.

Всего пострадали 112 человек. При этом первоначально сообщалось о 50 китайцах, которые получили травмы. Об этом сообщил сайт газеты China Daily.

Автоцистерна взорвалась на шоссе G15 Шэньян — Хайкоу в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу. ЧП случилось 13 июня, около 16:40 по местному времени (11:40 по Москве), напомнило РИА ФАН. Резервуар пролетел несколько сотен метров.

Причина взрыва выясняется. На месте происшествия работают полицейские, медики, пожарные и спасатели. Из-за взрыва повреждены жилые дома вдоль трассы и фабрика, загорелись машины.