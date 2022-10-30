Число погибших при взрывах у здания Минобразования в Сомали увеличилось до 100 | 360°

Мир 30 октября 2022, 07:38 Число погибших при взрывах у здания Минобразования в Сомали увеличилось до 100 Reuters: при взрывах у Минобразования в Сомали погибли 100 человек, еще 300 пострадали

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Количество погибших на здание Министерства образования Сомали в центре Могадишо, возросло до 100. Еще 300 человек пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Первоначально было известно о 30 погибших после взрыва двух машин перед Министерством. Его подготовили террористы-смертники. Между боевиками и сотрудниками службы безопасности ведомства произошла перестрелка, при которой также пострадали люди.

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По данным Сомалийского новостного портала Shabelle media network, в числе убитых — начальник полиции столичного района Ходан Хусейн Адэд и журналист Мохамед Иссе Кона.

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Из-за опасности террористических атак авиакомпании Катара, Турции и Эфиопии отменили авиарейсы в Могадишо.

Ранее сообщалось, что жители столицы Сомали услышали сильнейший взрыв. Под него попал конвой миротворческой миссии Африканского союза, несколько зданий получили повреждения.