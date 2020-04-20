Число погибших при стрельбе в канадской провинции выросло до 16 человек

Мужчина устроил стрельбу в провинции Новая Шотландия в Канаде. Число его жертв выросло до 16 человек. Раньше говорилось о 10 погибших. В полиции не исключили, что цифры еще вырастут.

Данные уточнили в Королевской канадской конной полиции (RCMP), сообщил телеканал CBC. Стрелка при подсчете умерших не учитывали.

Полиция пока не рассматривает произошедшее как теракт, уточнила комиссар RCMP Бренда Лука. По мере осмотра мест инцидента число жертв может возрасти.

Стрельба в небольшом городе Портапик началась вечером 18 апреля по местному времени. Мужчина открыл огонь по людям, а потом скрылся на своем автомобиле. Он был в полицейской форме и на машине RCMP, хотя сам не являлся сотрудником правоохранительных органов.

Внутри и снаружи одного дома в Портапике нашли несколько тел, в том числе погибшую полицейскую. Ее коллега получил ранение. Несколько домов в этом районе загорелись.

В полиции подтвердили, что нападавший мертв. Им оказался 51-летний Габриэль Уортман, которому удалось скрываться от полицейских около 12 часов. Человек с таким именем, по данным СМИ, числится стоматологом в Галифаксе. Его данные указаны на сайте Общества стоматологов Новой Шотландии.