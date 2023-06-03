Мир 03 июня 2023, 07:26 Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 AFP: число жертв крушения поездов в Индии увеличилось до 288

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Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.

Ранее издание ANI сообщило о 233 погибших и 900 пострадавших в результате железнодорожной аварии.

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Столкновение грузового и двух пассажирских поездов произошло накануне вечером в районе города Баласор. С рельсов сошли около 10-12 вагонов. Сейчас рассматривается несколько версий причин катастрофы. Правительство штата Одиша объявило в субботу траур по погибщим и отменило все торжественные мероприятия в этот день. По словам губернатора штата Прадипа Йена, получившие ранения при аварии доставлены в лучшие медицинские учреждения, им выплатят компенсацию. Сейчас на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

В Сети опубликовали видео с места ЧП. В кадр попали вагоны, которые сошли с рельсов.