03 июня 2023, 12:32
Число погибших при столкновении поездов в Индии составило 261
PTI: количество погибших при крушении трех поездов в Индии достигло 261
Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша достигло 261 человека, около тысячи получили ранения. Об этом сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на представителя индийской железной дороги Юго-Восточного круга Адитья Чоудхури.
По его словам, спасательная операция завершена: раненых пассажиров достали из разбитых вагонов.
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Около десятка вагонов сошли с рельсов при столкновении грузового и двух пассажирских поездов в районе города Баласор накануне вечером. Сейчас рассматривается несколько версий причин крушения. Согласно одной из них, система предотвращения столкновений поездов на маршруте была не доступна. Правительство штата Одиша объявило в субботу траур по погибшим и отменило все торжественные мероприятия.
Ранее агентство France-Presse сообщило о 288 жертвах железнодорожной катастрофы в Одише. Эти данные не подтвердились.
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