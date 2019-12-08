Число погибших при пожаре в Одесском колледже достигло 10 человек

Спасатели обнаружили под завалами Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса тела еще двух человек. По состоянию на утро 8 декабря из-за возгорания вуза погибли 10 человек. Судьба еще нескольких людей до сих пор неизвестна.

«Всего в результате пожара погибли 10 человек» — сказано в сообщении Государственной службы по ЧС Украины.

Число жертв пожара в колледже Одессы возросло до восьми Подробнее

Там также сказано, что из 30 пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, в больницах остаются девять человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался утром 4 декабря. В тот момент там находились более 400 человек, покинуть здание сумели не все. Площадь горения распространилась на четыре тысячи квадратных метров.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Сейчас ведется выяснение обстоятельств возгорания, которое произошло на третьем этаже шестиэтажного здания. На данный момент никаких официальных заявлений о причинах пожара пока не поступало. Известно, что следствие установило двух подозреваемых.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил воскресенье, 8 декабря, днем траура.