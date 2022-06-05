Число погибших при пожаре на складе в Бангладеше величилось до 40

Пожар на складе морских контейнеров в Читагонге унес жизни 40 человек. Об этом сообщил телеканал India TV со ссылкой на сотрудника полиции при государственной больнице Медицинского колледжа Чаттаграма.

«На данный момент в морг поступили» 40 тел погибших», сказал собеседник СМИ.

Также известно о 450 пострадавших в результате пожара. Большинство из них получили ожоги легкой и средней степени тяжести, но состояние нескольких человек оценивается как критическое. Ранее сообщалось о 15 погибших и 175 пострадавших.

Склад загорелся примерно в 21:00 по московскому времени 4 июня. Через два часа на месте пожара раздался сильный взрыв. Предполагается, что в это время огонь уже добрался до контейнеров с химикатами. Взрыв усилил пламя, и пожар распространился на большую площадь склада. В данный момент в ликвидации огня принимают участие не менее 19 пожарных подразделений.