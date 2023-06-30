30 июня 2023, 18:44
Число погибших при перестрелке в аэропорту Кишинева выросло до двух
МВД Молдавии: два человека стали жертвами перестрелки в аэропорту Кишинева
Перестрелка в аэропорту Кишинева унесла жизни двух человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы МВД Молдавии. Ранее в СМИ появилась информация об одном погибшем.
«Власти подтверждают наличие двух жертв», — заявило молдавское МВД.
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Также стало известно, что к месту происшествия приехала бригада полиции спецназначения «Молния». Кроме того, на месте находятся машины скорой помощи.
По предварительным данным, стрельбу в аэропорту открыл прибывший из Турции иностранец, которого не пустили в Молдавию. Он сделал несколько выстрелов, в том числе в потолок, и забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Охранник, пытавшийся разоружить стрелка, получил ранение. По информации СМИ, один из погибших — пограничник, его застрелили из собственного оружия.
Пассажиров аэропорта эвакуировали, самолеты временно не вылетают. Издание Agora сообщило, что стрелявшего обезвредили и задержали.
Стрельба
Молдавия
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