Мир 30 июня 2023, 18:44 Число погибших при перестрелке в аэропорту Кишинева выросло до двух МВД Молдавии: два человека стали жертвами перестрелки в аэропорту Кишинева РИА «Новости»

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Перестрелка в аэропорту Кишинева унесла жизни двух человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы МВД Молдавии. Ранее в СМИ появилась информация об одном погибшем.

«Власти подтверждают наличие двух жертв», — заявило молдавское МВД.

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Также стало известно, что к месту происшествия приехала бригада полиции спецназначения «Молния». Кроме того, на месте находятся машины скорой помощи.

По предварительным данным, стрельбу в аэропорту открыл прибывший из Турции иностранец, которого не пустили в Молдавию. Он сделал несколько выстрелов, в том числе в потолок, и забаррикадировался в одном из помещений аэропорта. Охранник, пытавшийся разоружить стрелка, получил ранение. По информации СМИ, один из погибших — пограничник, его застрелили из собственного оружия.

Пассажиров аэропорта эвакуировали, самолеты временно не вылетают. Издание Agora сообщило, что стрелявшего обезвредили и задержали.