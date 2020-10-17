«В результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, серьезно пострадали многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и автотранспорт», — рассказали агентству в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуроры уже приехали в центр города. Они уточняют список пострадавших во время обстрела. Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в результате обстрела Гянджи погибли пять человек, в том числе два ребенка.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook сообщила, что армянские военные со своей территории не вели огонь по Азербайджану.

Война в нагорном Карабахе началась 27 сентября. Неделю назад министры иностранных дел конфликтующих стран встретились в Москве. Они смогли договориться о перемирии с полуночи 10 октября. Позже стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью поделились позициями по урегулированию карабахского конфликта. Алиев подчеркнул, что Баку ни при каких условиях не даст согласия на независимость непризнанной НКР. Для Армении самое важное — право на самоопределение народа Нагорного Карабаха..