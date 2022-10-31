Число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек | 360°

Мир 31 октября 2022, 05:29 Число погибших при обрушении моста в Индии возросло до 120 человек AFP: число погибших при обрушении моста в индийском штате Гуджарат возросло до 120 человек РИА "Новости"

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Жертвами обрушения вантового моста в западном индийском штате Гуджарат, по последним данным, стали не менее 120 человек. Об этом сообщил начальник полиции округа Морби в комментарии Agence France-Presse (AFP).

«К настоящему моменту мы нашли 120 тел», — сказал представитель полиции. Он добавил, что поисковая операция еще не закончена.

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По мере ее продолжения число погибших, вероятно, продолжит расти, допустил начальник полиции округа Морби.

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До этого сообщалось о 91 погибшем в результате происшествия. В больницы попали 70 пострадавших.

Мост на плотине Мачху рядом с городом Морби открыли четыре дня назад после реконструкции. В момент обрушения, по данным местных СМИ, на мосту находились свыше 500 человек.

Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. Семьи жертв происшествия получат по 200 тысяч рупий, что равняется почти 150 тысячам рублей, пострадавшим выплатят по 50 тысяч рупий (почти 38 тысяч рублей).

Через некоторое время после произошедшего местные телеканалы показали видео, на котором пешеходы раскачивают мост и прыгают на нем. Как указывалось в сообщениях, кадры сняли за сутки обрушения.