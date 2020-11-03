Число погибших при нападениях в Вене увеличилось до 4

Нападение в Вене произошло 2 ноября. Ннесколько человек с винтовками устроили стрельбу в центре города. Сначала было известно о двоих погибших, теперь их число увеличилось до четырех. Пострадали 14 человек, среди них и сотрудники полиции. Пока не известно, есть ли ссреди раненых россияне.

Австрийская полиция нейтрализовала одного из стрелков. Продолжается поиск подозреваемых. Всего стрельба была в шести местах в центре Вены.