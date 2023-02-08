Мир 08 февраля 2023, 10:27 Число погибших при мощном землетрясении в Турции превысило 6200 человек Турция сообщила, что число погибших при землетрясении увеличилось до 6234 человек РИА «Новости»

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Число погибших в результате землетрясения в Турции продолжает расти. По последним данным, жертвами трагедии стали 6234 человека. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD) страны.

«Число погибших в результате мощных землетрясений в понедельник на юге Турции возросло до 6234 человек», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что число пострадавших составляет 37 011 человек. Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал его самым сильным за прошедшие 84 года. Днем того же дня подземные толчки повторились.

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Также от катаклизма серьезно пострадала Сирия. Минздрав этой страны заявил, что в результате трагедии погибли 1250 жителей, еще 2054 получили травмы. Там продолжается разбор завалов, к работам присоединились и российские военнослужащие.