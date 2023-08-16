Мир 16 августа 2023, 08:27 Число погибших при лесных пожарах на Гавайях превысило 100 человек CNN: число погибших в лесных пожарах на Гавайях увеличилось до 101 Unsplash

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Число жертв в результате лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 101. Об этом в эфире телеканала CNN сообщил мэр штата Джош Грин.

«На данный момент мы подтвердили гибель 101 человека. Есть основания полагать, что в ближайшие дни эта цифра продолжит увеличиваться», — сказал он.

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По словам мэра, медикам удалось опознать лишь четыре жертвы пожаров, поисковая операция продолжается. Изначально власти заявляли о гибели 96 человек.

Лесные пожары на острове Мауи начались 9 августа. Сильный ветер распространил огонь на город Лахайна, который сгорел практически полностью, жилья лишились почти пять тысяч местных жителей. Власти штата сообщали, что пожар стал самым смертоносным в США за последние 100 лет.

В понедельник стало известно об обнаружении 60 человек на Гавайях, которых считали пропавшими без вести. Люди укрылись от пожара в одном из домов.