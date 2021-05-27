Число погибших при крушении пожарного вертолета во Флориде возросло до четырех. Авария произошла во время тестирования новой системы выпуска ведер недалеко от аэропорта города Лисберг.

В первый день после крушения спасатели обнаружили тело одного члена экипажа из четырех. Утром в среду обнаружили останки остальных погибших, сообщила газета Orlando Sentinel со ссылкой на официальных лиц.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование. Лейтенант полиции Лисберга. Джо Иоцци заявил в среду, что самолет, вертолет Black Hawk, принадлежал частной компании Firehawk, у которой есть ангар в аэропорту Лисберга.

Свидетель Шон Смит рассказал Лисбергской ежедневной коммерческой газете, что видел, как вертолет летал взад и вперед с ведром, когда услышал «странный звук» и начал вращаться три или четыре раза, прежде чем упасть в лесистую местность.

«Он издал ужасный звук и взорвался четыре раза. Это было похоже на видеоигру», — сказал он газете.