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    27 мая 2021, 07:01

    Число погибших при крушении вертолета во Флориде возросло до четырех — СМИ

    Екатерина Шамина

    Число погибших при крушении пожарного вертолета во Флориде возросло до четырех. Авария произошла во время тестирования новой системы выпуска ведер недалеко от аэропорта города Лисберг.

    Число погибших при крушении вертолета во Флориде возросло до четырех — СМИ

    В первый день после крушения спасатели обнаружили тело одного члена экипажа из четырех. Утром в среду обнаружили останки остальных погибших, сообщила газета Orlando Sentinel со ссылкой на официальных лиц.

    Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование. Лейтенант полиции Лисберга. Джо Иоцци заявил в среду, что самолет, вертолет Black Hawk, принадлежал частной компании Firehawk, у которой есть ангар в аэропорту Лисберга.

    Свидетель Шон Смит рассказал Лисбергской ежедневной коммерческой газете, что видел, как вертолет летал взад и вперед с ведром, когда услышал «странный звук» и начал вращаться три или четыре раза, прежде чем упасть в лесистую местность.

    «Он издал ужасный звук и взорвался четыре раза. Это было похоже на видеоигру», — сказал он газете.