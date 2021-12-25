Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Греции увеличилось до 11 человек

В результате крушения судна с мигрантами в Греции погибли, по последним данным, 11 человек. Происшествие произошло около острова Антикитера в Ионическом море.

Об этом сообщило Greek Reporter со ссылкой на заявление береговой охраны Греции.

В четверг парусное судно с мигрантами село на мель возле островка. мигранты позвонили в экстренную службу и попросили о помощи. По их словам, на борту судна находилось порядка 100 человек.

Неподалеку от Греции на скалистом островке Прасониси позже были обнаружены около 90 мигрантов. Катер береговой охраны направили к тем, кому удалось спастись. Из-за плохой погоды переправа спасенных на сушу осложнилась.

Сейчас расследование происшествия продолжается. Как отмечается, парусник с мигрантами направлялся в Италию.