Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии увеличилось до 16 человек

В Департаменте здравоохранения Нового Южного Уэльса сообщили, что пострадавший во время извержения мужчина находился в критическом состоянии в больнице и 14 декабря умер. Медики не называют его имя и возраст по просьбе близких. Двое раненых по-прежнему находятся в больнице. Один из них — в критическом состоянии.

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Извержение вулкана на Уайт-Айленде началось 9 декабря. Сейсмологи еще в ноябре отметили активизацию вулканической деятельности на популярном среди туристов острове, однако после сообщения ученых люди продолжали приезжать на Уайт-Айленд. В зоне бедствия оказались более сотни человек.