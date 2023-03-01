Мир 01 марта 2023, 04:28 Число погибших при столкновении поездов в Греции выросло до 19 Iefimerida: жертвами аварии с поездами в Греции стали 19 человек, еще 85 пострадали Pxhere

Читать 360tv в

Число жертв столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции увеличилось до 19. Травмы получили свыше 85 человек, сообщила газета Iefimerida.

Состояние 25 пострадавших медики оценивают как тяжелое, указано в материале.

Реклама

Пассажирский поезд сошел с рельсов в ночь на среду, 1 марта, в районе Эвангелизмоса. Изначально поступала информация о шести погибших и десятках пострадавших. На месте аварии работают порядка 30 машин скорой помощи, а также автомобили пожарных и других специальных служб. В перевернувшихся вагонах поезда могут оставаться заблокированными люди. Сейчас спасатели ищут их.

Реклама

По распоряжению правительства в срочном порядке откроют отделения для приема раненых в больницах городов Катерини и Лариса. На место аварии выехал министр здравоохранения Танос Плеврис.

В социальных сетях появились кадры с места событий. После аварии вспыхнул пожар. На видеозаписи вагоны поезда охватило сильное пламя.

Еще одно ЧП с поездом произошло в США. В округе Манати штата Флорида сошли с рельсов несколько вагонов. В них перевозили пропан и гипсокартон. Эвакуация на месте происшествия не проводилась. Также не поступали данные о жертвах и пострадавших. Какой именно компании принадлежит поезд пока тоже не сообщалось.