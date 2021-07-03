Число погибших под завалами дома во Флориде достигло 22 человек

Во Флориде из-под завалов жилого дома извлекли тела еще двух погибших. Число жертв обрушения многоэтажки выросло до 22. Пропавшими без вести власти считают 126 человек.

Новые данные озвучила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, которую процитировал телеканал CNN.

Спасатели обнаружили два тела во время поисковых работ, среди погибших — семилетняя девочка. Всего подтвержденных смертей после обрушения многоквартирного дома 22. Судьба 126 человек остается неизвестной — они числятся пропавшими без вести.

Кроме того, поисковые группы столкнулись с новыми проблемами: оставшаяся часть здания нестабильна, а в направлении Флориды движется ураган.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде частично обрушился 24 июля. Повреждения получили 55 из 136 квартир. Три года назад инженеры предупреждали управляющую компанию о повреждениях здания и необходимости ремонта. Владельцам рекомендовали укрепить балки и восстановить осыпавшиеся бетонные плиты. Ремонтные работы, писали СМИ, планировали начать за несколько дней до ЧП.