Число погибших пассажиров исчезнувшего японского судна выросло до 10 человек

Японское круизное судно Kazu 1 начало тонуть в ночь с 23 на 24 апреля. Медики подтвердили смерть 10 из 24 пассажиров судна, сообщило издание Kyodo News.

Ранее японские СМИ сообщали, что найденные спасателями люди были без сознания. По законам страны восходящего Солнца смерть человека могут подтвердить только врачи.

Kazu 1 покинуло японский порт утром 23 апреля. Пассажиры планировали отправиться поселка Сяри. В этом районе находятся живописные водопады. Примерно в 13:15 по местному времени экипаж сообщил о ЧП на борту. По их словам, судно начало набирать воду в носовом отсеке.

К предполагаемому месту нахождения корабля были направлены два вертолета и патрульные суда. Позже к ним присоединились служащие сил самообороны Японии.

На месте предполагаемого крушения Kazu 1 сначала не обнаружили ни пассажиров, ни само судно. Спустя какое-то время спасатели начали находить тела пассажиров. Изначально работники поисковой бригады сообщили о трех телах, потом о четырех. В настоящий момент официально известно о 10 жертвах.