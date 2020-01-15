    15 января 2020, 22:55

    Число погибших от взрыва и пожара на химзаводе в Испании увеличилось до трех

    Нина Петлинова

    Количество жертв взрыва и пожара на химическом заводе в Испании увеличилось до трех. В больнице Барселоны скончался еще один пострадавший, который все это время находился в критическом состоянии.
    Число погибших от взрыва и пожара на химзаводе в Испании увеличилось до трех

    Об этом сообщила служба гражданской защиты Каталонии в своем Twitter.

    «Раненый в критическом состоянии, который находился в больнице в Валь д’Эброн, скончался», — сказано в сообщении.

    До этого было известно о двух жертвах. Одна из них — сотрудник компании, его тело нашли под завалами взорвавшегося здания. Кроме него погиб местный житель. Железный лист весом почти тонну отбросило взрывной волной на три километра — прямо в окно жилого дома, что спровоцировало обвал потолка.

    Еще семь сотрудников завода получили травмы различной степени тяжести во время взрыва, который произошел на нефтехимическом заводе компании IQOXE в провинции Таррагона 14 января.

    Предприятие занималось производством оксида этилена и другого химического сырья. Из-за угрозы выброса в воздух опасных веществ местным жителям запретили покидать дома. Ограничение сняли лишь после необходимых замеров, которые показали, что воздух не загрязнен.