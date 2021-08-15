Число погибших от разрушительного наводнения в Турции выросло до 57 человек

В Турции из-за сильного наводнения, которое вызвали проливные дожди, погибли 57 человек, еще минимум 76 числятся пропавшими без вести. Как сообщило «РИА Новости», такие данные озвучил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

«В результате стихийного бедствия 48 наших граждан погибли в Кастамону, восемь — в Синопе и один — в Бартыне. Имеется 62 пропавших без вести в Кастамону и 14 — в Синопе», — сказал Сойлу журналистам.

Ранее в субботу говорилось о 55 погибших и 284 пострадавших. Президент страны Тайип Эрдоган заявил, что несколько провинций объявлены зонами стихийного бедствия.

В населенных пунктах разливается вода и сходят сели. Из-за этого разрушены уже около 450 домов. Без электричества в начале разгула стихии остались 38 тысяч зданий, теперь энергию в дома постепенно возвращают.

Из-за наводнений пришлось эвакуировать более 1700 человек. Разрушены мосты и серьезно повреждены дороги, движение на некоторых трассах остановилось полностью. В провинции Кастамону сошел селевой поток, это привело к разрушению нескольких многоэтажек. Сейчас разбор завалов все еще продолжают экстренные службы.

Сильнейшие ливни обрушились на Турцию в тот момент, когда она еще не успела оправиться от предыдущего удара стихии — лесных пожаров. Впрочем, пока остается вопросом, был ли огонь просто стихийным бедствием. Президент страны заявлял, что задержан подозреваемый в умышленных поджогах.