Мир 28 февраля 2024, 14:04 Число погибших от израильских ударов по Газе возросло почти до 30 тысяч человек Минздрав: число погибших от ударов Израиля по Газе возросло до 29 954 человек Abed Rahim Khatib / Global Look Press

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С начала палестино-израильского конфликта в результате бомбардировок самолетами ВВС Израиля сектора Газа погибли 29 954 человека. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 29 954 погибших и 70 325 раненых», — заявили в министерстве.

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По данным ведомства, только за минувшие сутки в Газе погибли 76 человек, а 110 получили ранения различной степени тяжести.

Высокопоставленный член политического крыла ХАМАС заявил телеканалу, что руководство движения до сих пор не получило официального предложения о перемирии. Гуманитарная обстановка в Газе остается крайне сложной. В ООН пояснили, что гуманитарным организациям систематически отказывают в доступе, а конвои с помощью подвергаются обстрелам.

Ранее США обязали Израиль подписать соглашение о соблюдении международного права в Газе.