Число погибших на ультрамарафоне в Китае возросло до 21

В Китае нашли тело последнего пропавшего участника ультрамарафона в провинции Ганьсу, погибшего во время забега. Число жертв из-за резкого ухудшения погоды достигло 21, сообщило РИА «Новости».

Забег по пересеченной местности стартовал недалеко от города Байинь в субботу. Один из марафонцев рассказал, что утром была отличная погода, но когда участники соревнования сели на автобус, чтобы приехать на место старта, погода начала портиться.

Перед началом они пробежали два километра, чтобы размяться, но так и не согрелись. Во время марафона пошел дождь, подул сильный ветер. Марафонец почувствовал, что у него онемели пальцы рук, было ощущение, что замерз даже язык. После этого он решил сойти с дистанции.

Забег проходил на 100 километров. После полудня на высокогорном участке между 20-м и 30-м километром погода ухудшилась. Начался ледяной дождь, подул сильный ветер. У бегунов началось переохлаждение, часть из них решили переждать непогоду и сошли с дистанции. Спортсмены были очень легко одеты, в то время как температура в горной местности опустилась почти до нулевой отметки.

Организаторы прервали гонку и направили 700 спасателей на поиски спортсменов. Были найдены и эвакуированы 151 из 172 участников марафона, а 20 были уже мертвы.