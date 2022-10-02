Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 | 360°

Мир 02 октября 2022, 12:26 Поделиться Telegram

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Viber Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174 Reuters: число погибших в давке после футбольного матча в Индонезии увеличилось до 174

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Число погибших в ходе беспорядков на стадионе в Индонезии после футбольного матча возросло до 174 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные заместителя губернатора провинции Восточная Ява Эмиля Дардака.

В местных больницах находятся более 100 раненых, в том числе 11 — в тяжелом состоянии.

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Руководители местных правоохранительных структур выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

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Ранее сообщалось, что более 120 человек погибли в беспорядках на футбольном матче в Индонезии. Давка началась после игры на стадионе в Маланге. Фанаты клуба «Арема» вышли на поле из-за поражения своей команды.

Полицейские применили слезоточивый газ, чтобы успокоить разъяренных фанатов. Из-за них у людей возникли проблемы с дыханием.

Большинство погибших, по предварительным данным, затоптали насмерть.

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