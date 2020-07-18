Число погибших из-за взрыва бензовоза в Колумбии достигло 41 человек

Шестого июля автоцистерна с пятью тысячами литров бензина перевернулась на шоссе шоссе «Сьенага — Барранкилья» в районе колумбийской деревни Тасахера. Водитель выбрался из машины и вызвал полицию. К бензовозу побежали местные жители с канистрами, через несколько минут произошел взрыв.

Как сообщила радиостанция RCN, на месте погибли семь человек, около 50 были ранены. Пострадавшие были доставлены больницы города Вальедупар. Через несколько дней стало известно о смерти 38 человек. По последним данным, скончался всего 41 человек.

Высокая смертность объясняется тяжелыми ожогами и необходимостью проведения операций по пересадке кожи. Несколько больниц американского штата Техас пожертвовали колумбийским коллегам 35 тысяч квадратных сантиметров кожи для лечения пациентов. Этот подарок многим спас жизнь.

Водитель бензовоза Мануэль Катаньо рассказал The Daily Mail, что не справился с управлением тяжелой машины на повороте. Ему удалось выбраться из кабины, когда мимо пробежали местные жители. Сначала он решил, что они хотят прийти ему на помощь, но все они были вооружены канистрами, и бросились к клапану слива топлива. На месте происшествия, по данным полиции, было не меньше 120 человек. Водитель крикнул им, что бензовоз в любую минуту может взорваться, но его не стали слушать.