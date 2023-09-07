Мир 07 сентября 2023, 06:09 Число погибших из-за циклона в Бразилии выросло до 37 человек G1: число жертв циклона в штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул возросло до 37 Freepik

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Количество погибших из-за циклона в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул увеличилось до 37 человек. Об этом сообщил местный портал G1.

«Общее число погибших в результате прохождения внетропического циклона, обрушившегося на штат, <…> достигло 37», — сказано в сообщении.

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В регионе прошел мощный циклон с яростными порывами ветра и обильными ливнями, из-за которых значительно поднялся уровень воды в реках и начались затопления.

Ранее стихия разбушевалась в Грузии. Из-за сильного дождя в Тбилиси упали деревья, территорию города залило водой. От потопа пострадали жители как центральных, так и узких улиц. Ливень не прекращался несколько часов.

В июле проливные дожди начались в городе Джодхпур в индийском штате Раджастан. Мощный водяной поток лился по улицам и смывал все на своем пути. Ливнем затопило местный железнодорожный вокзал.