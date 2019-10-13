Число погибших из-за тайфуна в Японии достигло 19 человек

Количество погибших из-за тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до 19 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести. «Хагибис» обрушился на японские острова накануне.

Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на данные спасательных служб и властей, из-за тайфуна более 18 тысяч домов обесточены. Кроме 19 погибших, еще около 100 человек пострадали по всей стране.

В поисково-спасательных операциях задействованы 27 тысяч человек. Пропавших ищут в центральной, восточной и северо-восточной частях Японии.

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Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов называют Нагано в центральной части Японии. Из-за обрушения берега реки Чикума в жилых районах произошло сильное наводнение. В отдельных местах глубина паводковых вод составляет до пяти метров. Затоплены очистные сооружения и сверхскоростных пассажирские экспрессы, которые стояли возле станции Нагано.

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться более шести миллионам жителей острова Хонсю. В то же время там отменено большинство поездов, не работают аэропорты.

К утру воскресеньях в 12 префектурах было зафиксировано не менее 48 оползней и селевых потоков, девять рек вышли из берегов.