Число погибших из-за тайфуна в Японии достигло 19 человек
Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на данные спасательных служб и властей, из-за тайфуна более 18 тысяч домов обесточены. Кроме 19 погибших, еще около 100 человек пострадали по всей стране.
В поисково-спасательных операциях задействованы 27 тысяч человек. Пропавших ищут в центральной, восточной и северо-восточной частях Японии.
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Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов называют Нагано в центральной части Японии. Из-за обрушения берега реки Чикума в жилых районах произошло сильное наводнение. В отдельных местах глубина паводковых вод составляет до пяти метров. Затоплены очистные сооружения и сверхскоростных пассажирские экспрессы, которые стояли возле станции Нагано.
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться более шести миллионам жителей острова Хонсю. В то же время там отменено большинство поездов, не работают аэропорты.
К утру воскресеньях в 12 префектурах было зафиксировано не менее 48 оползней и селевых потоков, девять рек вышли из берегов.