Мир 20 января 2024, 14:10 Число погибших иранских офицеров при ударе Израиля по Дамаску выросло до четырех КСИР объявил о гибели четырех офицеров при ударе Израиля по Дамаску Ammar Safarjalani / Global Look Press

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Жертвами ракетного удара по Дамаску стали четверо военных советников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом со ссылкой на официальное заявление Департамента по связям с общественностью организации сообщил телеканал Al-Alam.

В заявлении отметили, что удар нанесла армия Израиля. В результате воздушной агрессии погибли несколько сирийских солдат, а также четыре иранских военных советника. Дополнительную информацию с именами погибших пообещали выпустить позднее.

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СМИ со ссылкой на источники сообщили, что среди погибших оказался командующий силами разведки «Кудс», входящих в КСИР, Хадж Садик, а также его главный помощник.

По данным сирийского агентства SANA, ракеты попали в здание в дамасском районе Аль-Мезза. В результате постройка полностью разрушилась.

Один из представителей поддерживаемой Ираном группировки в Сирии подтвердил, что высшие офицеры КСИР использовали здание в качестве штаб-квартиры.

Первым об ударе израильских сил по Дамаску со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Авторы заявили об одном погибшем офицере Корпуса стражей Исламской революции и нескольких пострадавших. Директор больницы Аль-Мувасат в столице Сирии Имама Аль-Амина заявила, что к ним доставили тело одного погибшего, а также трех раненых, среди которых — женщина.