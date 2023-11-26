26 ноября 2023, 15:39
Число погибших и пропавших бойцов ВСУ с начала СВО случайно озвучили на Украине
Украинский телеканал случайно рассказал о потерях ВСУ с начала спецоперации
В эфире украинского телеканала «1+1» запустили бегущую строку с данными о пропавших без вести и погибших военнослужащих ВСУ. В ней указали цифру более чем в 1,1 миллиона человек.
На данные обратил внимание Telegram-канал Readovka. В публикации отметили, что позже на телеканале извинились за произошедшее и назвали предоставленные данные опечаткой.
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По вышедший в эфир информации, речь шла о 1 126 652 пропавших и погибших украинцах.
Примкнувшая к ВСУ американская медсестра Ребекка Мациоровски рассказывала о росте потерь в рядах украинской армии.
Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко отмечал, что Украина теряет бойцов из-за некачественной и холодной формы и сырых окопов.
С начала ноября, по данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 13,7 тысячи человек и порядка 1,8 тысячи единиц вооружения и техники.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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