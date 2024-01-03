Мир 03 января 2024, 14:23 Число подземных толчков в японской префектуре Исикава превысило максимум за три года NHK: в японской Исикаве за двое суток зафиксировали 521 случай подземных толчков Zhang Xiaoyu / Global Look Press

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Японские сейсмологи выявили в префектуре Исикава за два дня 521 случай подземных толчков, этот число превысило общий показатель за три года. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации журналистов, в период с декабря 2020 года по декабрь 2023 года в Исикаве зафиксировали 506 толчков мощностью более одного балла. Таким образом, за двое суток число колебаний было выше, чем за прошлые три года.

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Серия катаклизмов на западе Японии началась в первый день 2023 года, им дали название «Землетрясение на полуострове Ното». Самые мощные толчки составили 7,6 балла, правительство страны предупредило о риске возникновения цунами.

Согласно последним данным, жертвами землетрясений стали 65 человек. Спасатели все еще разбирают многочисленные завалы, поэтому число погибших неокончательное. В некоторых районах отсутствует водоснабжение, электричество и связь.

Утром 3 января в Исикаве произошло новое землетрясение магнитудой 5,5 балла.