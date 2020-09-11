Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире перевалило за 28 миллионов

Новый тип коронавируса распространился по всему миру. Эпидемия затронула большинство государств. Подтверждено уже свыше 28 миллионов случаев COVID-19.

Коронавирус на 11 сентября выявили у 28 054 276 человек. Такие данные привел Университет Джонса Хопкинса, собирающие данные федеральных властей, СМИ и опубликованные в открытых источниках сведения. Скончались 908 017 инфицированных.

Больше всего заболевших в США — 6 395 904. На втором месте по подтвержденным случаям Индия, где 4 465 863 COVID-пациентов. На третьем — Бразилия (4 238 446 человек, чей тест на наличие SARS-CoV-2 оказался положительным).

Россия находится на четвертой строке списка. По данным университета, в нашей стране зафиксировали 1 042 836 заболевших. В официальной статистике на 10 сентября указано 1 046 370 коронавирусных россиян.

Замыкает топ-5 государств по числу выявленных больных коронавирусом Перу, где инфекцию подхватили 702 776 человек.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Препарат разработали в НИЦ имени Гамалеи. Ученые рассчитывают, что «Спутник V» будет действовать лучше естественного иммунитета.